Lohnt sich das wirklich, Xinyu Iron, Steel?

Der Aktienkurs von Xinyu Iron & Steel hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -18,11 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Unternehmen im Sektor "Materialien" eine Überperformance von 5,18 Prozent darstellt. Die jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Metalle und Bergbau" beträgt durchschnittlich -23,29 Prozent, wobei Xinyu Iron & Steel 5,18 Prozent darüber liegt. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie insgesamt positiv bewertet.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien, die in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv für Xinyu Iron & Steel waren. Trotzdem zeigen tiefergehende Analysen, dass in letzter Zeit hauptsächlich negative Signale im Vordergrund standen. Aufgrund dieser gemischten Stimmung erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Sentiments.

Die technische Analyse zeigt, dass der längerfristige gleitende Durchschnitt der Xinyu Iron & Steel-Aktie bei 3,85 CNH liegt, während der letzte Schlusskurs bei 3,56 CNH deutlich darunter liegt. Dies führt zu einer schlechten Bewertung. Der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 3,51 CNH, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält Xinyu Iron & Steel auf Basis der technischen Analyse ein neutrales Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) für Xinyu Iron & Steel liegt bei 40,74, was als neutral betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 48 und wird ebenfalls als neutral eingestuft. Somit erhält die Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie.