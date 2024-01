Lohnt sich das wirklich, Xinyi Solar?

Xinyi Solar Aktie erhält neutrales Rating

Xinyi Solar weist eine Dividendenrendite von 3,18 Prozent auf, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" verzeichnet im Durchschnitt eine Dividendenrendite von 3 Prozent. Daher wird die Xinyi Solar-Aktie als neutrales Investment angesehen und erhält eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion.

Der Relative Strength Index (RSI) der Xinyi Solar-Aktie liegt bei 48 für die letzten 7 Tage, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis (61,02) gibt keinen Hinweis auf überkaufte oder -verkaufte Zustände. Somit wird die Aktie auch für den RSI25 mit einer "Neutral"-Bewertung eingestuft. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Xinyi Solar.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Kurs der Xinyi Solar-Aktie mit 4,18 HKD derzeit -7,52 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50). Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht". Auch in Bezug auf die vergangenen 200 Tage wird die Aktie aufgrund einer Distanz von -37,24 Prozent zum GD200 als "Schlecht" eingestuft.

In Bezug auf fundamentale Kriterien besitzt die Xinyi Solar-Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 10,98, was in etwa dem Durchschnitt der Vergleichsbranche entspricht. Daher wird die Aktie auf Basis fundamentaler Kriterien ebenfalls als "Neutral" eingestuft.