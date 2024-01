Lohnt sich das wirklich, Xinjiang Tianye Water Saving Irrigation?

Die technische Analyse der Xinjiang Tianye Water Saving Irrigation System-Aktie zeigt, dass der Relative Strength-Index (RSI) aktuell bei 16,28 liegt, was auf eine Überverkaufssituation hinweist. Dies wird als "Gut" eingestuft. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt sich ein RSI-Wert von 44, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Gut"-Einstufung auf Basis des RSI.

Im Branchenvergleich liegt die Rendite der Xinjiang Tianye Water Saving Irrigation System-Aktie mit -6,98 Prozent mehr als 2 Prozent unter der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor "Industrie". Auch im Vergleich zur "Maschinen"-Branche, die eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -5,64 Prozent verzeichnete, liegt die Aktie mit 1,33 Prozent darunter. Somit erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment rund um die Aktie war in den letzten zwei Wochen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger erregten. Aufgrund dieses Stimmungsbildes wird die Aktie heute als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die Dividendenrendite schüttet Xinjiang Tianye Water Saving Irrigation System im Vergleich zur durchschnittlichen Branche eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 6,34 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" in Bezug auf die Dividende.