Lohnt sich das wirklich, Xiamen Intretech?

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses über einen Zeitraum von 7 Tagen. Für Xiamen Intretech liegt der aktuelle RSI bei 63,04, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Die Einstufung für dieses Signal lautet daher "Neutral". Wenn der Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 43, was darauf hinweist, dass die Aktie auch über diesen Zeitraum weder überkauft noch -verkauft ist. Auch auf dieser Basis wird die Einstufung als "Neutral" bewertet. Insgesamt ergibt sich somit für den RSI die Einstufung "Neutral".

In Bezug auf fundamentale Kriterien beträgt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Xiamen Intretech 26, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" (mit einem KGV von 0) auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt liegt. Aus fundamentaler Sicht wird die Aktie daher als weder unterbewertet noch überbewertet eingestuft und erhält eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Stufe.

Die Dividendenrendite von Xiamen Intretech liegt bei 4,31 Prozent, was über dem Branchendurchschnitt von 2,59 Prozent liegt. Aufgrund dieses Ergebnisses erhält die Aktie eine "Gut"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Weder eine Tendenz zu besonders positiven noch zu negativen Themen wurde in den sozialen Medien registriert. Auch die Stärke der Diskussion und die Veränderung der Anzahl der Beiträge weisen keine signifikanten Unterschiede auf. Daher wird das Kriterium "Neutral" bewertet. Zusammenfassend erhält Xiamen Intretech für diese Stufe daher ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung.