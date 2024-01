Lohnt sich das wirklich, Wienerberger?

Wienerberger hat in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 17,15 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Baumaterialien"-Branche eine Outperformance von +11,45 Prozent bedeutet. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie. Im Bereich der Dividende schüttet Wienerberger eine Dividendenrendite von 3,82 % aus, was 0,24 Prozentpunkte über dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral".

Die Analyse des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Wienerberger-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, sodass ein "Neutral"-Rating vergeben wird. Allerdings zeigt der RSI der letzten 25 Handelstage, dass Wienerberger überverkauft ist, was zu einer abweichenden Einstufung als "Gut" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz wurde in den letzten Wochen eine deutliche Veränderung hin zum Negativen festgestellt, was zu einer Bewertung als "Schlecht" in diesem Kriterium führt. Die Stärke der Diskussion wurde hingegen neutral bewertet. Zusammenfassend erhält Wienerberger in diesem Bereich daher ein "Schlecht"-Rating.