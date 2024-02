Lohnt sich das wirklich, Wells Fargo?

Die Analysten von Wells Fargo & haben in den letzten zwölf Monaten insgesamt 6 positive, 3 neutrale und keine negativen Bewertungen für die Aktie abgegeben. Daraus ergibt sich eine langfristig positive Einschätzung. Im letzten Monat gab es jedoch keine aktualisierten Bewertungen. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie beträgt 48,61 USD, was einer erwarteten Kursentwicklung von -5,04 Prozent entspricht, was als negativ eingestuft wird. Daher wird die Aktie insgesamt als neutral bewertet.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Wells Fargo & derzeit einen Wert von 2,95 % auf, der im Vergleich zum Branchendurchschnitt (138,95 %) als niedrig eingestuft wird, was als negativ bewertet wird.

Das Stimmungsbild in den sozialen Medien hat sich in den letzten Wochen positiv verändert, was als positiv bewertet wird. In Bezug auf die Diskussionsstärke wurde keine signifikante Veränderung festgestellt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält Wells Fargo & daher eine positive Bewertung in diesem Bereich.

Die Stimmung in den sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, und statistische Auswertungen der historischen Daten deuten auf ein Überwiegen von Kaufsignalen hin, was zu einer positiven Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.