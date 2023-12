Lohnt sich das wirklich, Wacker Chemie?

Die technische Analyse der Wacker Chemie-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage bei 130,04 EUR liegt. Der letzte Schlusskurs von 113,8 EUR weicht somit um -12,49 Prozent ab und erhält eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, liegt dieser bei 115,84 EUR, was einer Abweichung von -1,76 Prozent entspricht. Auf dieser Basis erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Wacker Chemie-Aktie zeigt einen Wert von 34 für die letzten 7 Tage, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Beim Vergleich mit dem RSI auf 25-Tage Basis (55,42) ergibt sich ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Somit ergibt sich nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Wacker Chemie.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung, da überwiegend positive Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht wurden. Weiterhin zeigen Studien, dass insbesondere "Gut"-Signale abgegeben wurden, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt.

Fundamental betrachtet ist die Wacker Chemie-Aktie aus unserer Sicht unterbewertet im Vergleich zum Branchendurchschnitt (Chemikalien). Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 10,73, was einem Abstand von 90 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 102,88 entspricht. Dadurch ergibt sich auf fundamentaler Basis eine "Gut"-Empfehlung.

