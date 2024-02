Lohnt sich das wirklich, Vitro?

Die Stimmung der Anleger bei Vitro Sab De Cv in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den letzten zwei Wochen wurden keine stark positiven oder negativen Themen in den Diskussionen hervorgehoben, was zu einer neutralen Einschätzung des Titels führt. Die Analyse der Internet-Kommunikation zeigt, dass sich die Stimmung für Vitro Sab De Cv in letzter Zeit kaum verändert hat. Daher wird die Aktie als "neutral" bewertet. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen unauffällig, was zu einer weiteren "neutralen" Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Vitro Sab De Cv derzeit höhere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt im Bereich Behälter & Verpackung. Mit einem Unterschied von 3,15 Prozentpunkten (6,43 % gegenüber 3,28 %) wird die Dividendenpolitik der Aktie als "gut" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) der Vitro Sab De Cv-Aktie zeigt, dass diese überkauft ist. Der RSI der letzten 7 Tage beträgt 78, was zu einer "schlechten" Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis (71,99) deutet darauf hin, dass die Aktie überkauft ist und daher ebenfalls eine "schlechte" Bewertung erhält.

Insgesamt ergibt sich daher eine "schlechte" Bewertung für Vitro Sab De Cv basierend auf der RSI-Analyse.