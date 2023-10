Lohnt sich das wirklich, Visa?

Weitere Suchergebnisse zu "Visa":

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Visa, die im Segment "Datenverarbeitung und ausgelagerte Dienstleistungen" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 13.10.2023, 08:40 Uhr, an ihrer Heimatbörse New York mit 236.78 USD.

Visa haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 8 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 8 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 14 Analystenbewertungen für die Visa-Aktie abgegeben. Davon waren 12 Bewertungen "Buy", 1 "Hold" und 1 "Sell". Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Buy"-Rating für die Visa-Aktie. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Visa vor. Im Rahmen der von den Analysten durchgeführten Ratings ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 268,62 USD. Das Wertpapier hat damit ein Aufwärtspotential von 13,45 Prozent, legt man den letzten Schlusskurs (236,78 USD) zugrunde. Daraus leitet sich eine "Buy"-Empfehlung ab. Unterm Strich erhält Visa somit ein "Buy"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

2. Dividende: Mit einer Dividendenrendite von 0,78 Prozent liegt Visa 14,01 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Die Branche "IT-Dienstleistungen" besitzt eine durchschnittliche Dividendenrendite von 14,8. Die Aktie ist daher aus heutiger Sicht im Vergleich eher ein unrentables Investment und erhält von der Redaktion eine "Sell"-Bewertung.

3. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Visa-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 230,32 USD. Der letzte Schlusskurs (236,78 USD) weicht somit +2,8 Prozent ab, was einer "Hold"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Auch für diesen Wert (239,6 USD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-1,18 Prozent), somit erhält die Visa-Aktie auch für diesen ein "Hold"-Rating. Unterm Strich erhält erhält die Visa-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Hold"-Rating.

