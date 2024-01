Lohnt sich das wirklich, Virtus Investment?

Der Sentiment und Buzz rund um Virtus Investment können über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet werden. Dabei wird die Anzahl der Wortbeiträge (Diskussionsintensität) und die Rate der Stimmungsänderung berücksichtigt. Diese Analyse liefert interessante Einblicke in das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Aktuell zeigt sich eine mittlere Diskussionsintensität, was zu einer neutralen Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung deutet jedoch auf eine positive Veränderung hin, wodurch eine gute Einschätzung gerechtfertigt ist. Insgesamt erhält Virtus Investment in diesem Punkt die Bewertung "gut".

Fundamental betrachtet, ist Virtus Investment im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Kapitalmärkte) aus unserer Sicht unterbewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 11,79, während das Branchen-KGV bei 56,55 liegt. Daraus resultiert eine "gut"-Empfehlung auf fundamentaler Basis.

Die Analysteneinschätzung zeigt, dass Virtus Investment in den letzten zwölf Monaten insgesamt mit 2 positiven, 0 neutralen und 1 negativen Einstufungen bewertet wurde. Langfristig ergibt sich daraus eine neutrale Einstufung, während die jüngeren Bewertungen der Analysten ein durchschnittliches Rating von "gut" ergeben. Das mittlere Kursziel für die Aktie liegt bei 242 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 1,49 Prozent darstellt und somit zu einer neutralen Gesamteinschätzung führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs von Virtus Investment bei 197,62 USD liegt, während die Aktie selbst auf 238,45 USD notiert. Dies führt zu einer positiven Bewertung. Sowohl der Abstand zum GD200 als auch zum GD50 deutet auf eine gute Entwicklung hin. Somit erhält Virtus Investment insgesamt die Gesamtnote "gut".