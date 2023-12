Lohnt sich das wirklich, Vertex Resource?

Das Internet hat einen großen Einfluss auf die Stimmung und die Diskussion über Aktien. Die Anzahl der Beiträge in den sozialen Medien und die Häufigkeit der Stimmungsänderungen können zu neuen Einschätzungen über Aktien führen. Für Vertex Resource wurde eine mittlere Diskussionstätigkeit gemessen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum unverändert, was zu einem insgesamt neutralen Stimmungsbild führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Vertex Resource derzeit mit 0 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 2,17%. Dies führt zu einer schlechten Bewertung in dieser Kategorie.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt Vertex Resource mit einer Rendite von 2,7 Prozent über dem Durchschnitt von 0 Prozent. Auch im Vergleich zur "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies"-Branche liegt die Rendite von Vertex Resource mit 1,53 Prozent darüber. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine neutrale Bewertung.

In der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Vertex Resource-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,39 CAD. Der letzte Schlusskurs von 0,4 CAD weicht somit um +2,56 Prozent ab, was zu einer neutralen Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen führt zu einer neutralen Bewertung.

Zusammenfassend erhält die Vertex Resource-Aktie in den verschiedenen Kategorien neutrale Bewertungen.