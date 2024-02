Lohnt sich das wirklich, Vertex Minerals?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Vertex Minerals wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSIs auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 63,64 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Auch der RSI25 zeigt mit einem Wert von 68,64, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und erhält daher ebenfalls ein "Neutral"-Rating.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Vertex Minerals diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung des Aktien-Sentiments führt, da an zwei Tagen das Stimmungsbarometer auf grün zeigte und negative Diskussionen nicht verzeichnet wurden.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung bei Vertex Minerals zeigen eine durchschnittliche Aktivität und kaum Änderungen in der Stimmung über einen längeren Zeitraum. Daher wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie bei 0,12 AUD liegt, während der aktuelle Kurs bei 0,086 AUD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt -28,33 Prozent, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Auch der GD50 der vergangenen 50 Tage weist mit einem Stand von 0,12 AUD eine Distanz von -28,33 Prozent auf, was wiederum als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtnote "Schlecht" für Vertex Minerals.