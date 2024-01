Lohnt sich das wirklich, VS International?

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Vs liegt bei einem Wert von 94, was im Vergleich zu Werten aus der Branche "Maschinen" (KGV von 47,25) über dem Durchschnitt liegt. Aus fundamentaler Sicht ist Vs damit überbewertet und erhält folglich eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe.

In den letzten vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes oder der Kommunikationsfrequenz in Bezug auf Vs in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie mit "Neutral" bewertet, da weder eine Zunahme noch eine Abnahme der Diskussionsbeiträge festgestellt wurde.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment gab es in den letzten zwei Wochen neutrale Diskussionen über Vs, ohne positive oder negative Ausschläge. In den vergangenen Tagen gibt es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessieren, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Somit erhält Vs insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" liegt Vs mit einer Rendite von -28 Prozent mehr als 23 Prozent darunter. Die "Maschinen"-Branche verzeichnet eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -5,66 Prozent, wobei Vs mit 22,34 Prozent deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in Bezug auf die Branchenvergleich Aktienkurs-Kategorie.