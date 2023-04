Lohnt sich das wirklich, VF?

Für die Aktie Vf stehen per 07.04.2023, 12:38 Uhr 21.35 USD an der Heimatbörse New York zu Buche. Vf zählt zum Segment "Bekleidung Accessoires & Luxusgüter".

Unsere Analysten haben Vf nach 8 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Relative Strength Index: Ein prominentes Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index, RSI, bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von - musterhaft - 7 Tagen aufeinander. Bei einer Ausprägung zwischen 0 und 30 gilt ein Wert als „überverkauft“, bei 70 bis 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Vf führt bei einem Niveau von 47,85 zur Einstufung "Hold". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 70,76 ein Indikator für eine "Sell"-Einschätzung auf diesem Niveau. Damit stellt sich die Gesamteinschätzung auf "Sell".

2. Dividende: Vf hat mit einer Dividendenrendite von 7,39 Prozent momentan einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (23.58%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Textilien Bekleidung und Luxusgüter"-Branche beträgt -16,19. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Vf-Aktie in dieser Kategorie eine "Sell"-Bewertung.

3. Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 15 Analystenbewertungen für die Vf-Aktie abgegeben. Davon waren 4 Bewertungen "Buy", 9 "Hold" und 2 "Sell". Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Hold"-Rating für die Vf-Aktie. Kürzerfristig ergibt sich dieses Bild: Innerhalb eines Monats liegen 0 Buy, 1 Hold, 0 Sell-Einschätzungen vor. Damit aber ist die Aktie zuletzt mit einem "Hold" zu bewerten. Im Rahmen der von den Analysten durchgeführten Ratings ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 33,64 USD. Das Wertpapier hat damit ein Aufwärtspotential von 57,58 Prozent, legt man den letzten Schlusskurs (21,35 USD) zugrunde. Daraus leitet sich eine "Buy"-Empfehlung ab. Unterm Strich erhält Vf somit ein "Hold"-Rating für diesen Punkt der Analyse.