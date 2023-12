Lohnt sich das wirklich, Tyson Foods?

Die technische Analyse der Tyson Foods-Aktie ergibt für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage einen Durchschnitt von 52,65 USD. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 51,71 USD, was einem Unterschied von -1,79 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 47,95 USD, und der letzte Schlusskurs liegt mit 7,84 Prozent darüber, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Tyson Foods-Aktie damit eine "Gut"-Bewertung in der einfachen Charttechnik.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt für Tyson Foods bei 47,95 Punkten, was auf eine "Neutral"-Bewertung hinweist. Der RSI25 zeigt einen Wert von 35,7, der ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Somit erhält das Tyson Foods-Wertpapier insgesamt ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

In Bezug auf die Diskussionsintensität im Internet wurde eine unterdurchschnittliche Aktivität gemessen, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was das langfristige Stimmungsbild ebenfalls als "Schlecht" einstuft.

Fundamental betrachtet liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Tyson Foods bei 39,35, was unter dem Branchendurchschnitt von 40,43 liegt. Aufgrund dessen wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Tyson Foods kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Tyson Foods jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Tyson Foods-Analyse.

Tyson Foods: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...