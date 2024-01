Lohnt sich das wirklich, Tsodilo?

Die Tsodilo-Aktie verzeichnete in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 0,21 CAD. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,24 CAD, was einem Anstieg von 14,29 Prozent entspricht. Dies führt zu einer positiven charttechnischen Bewertung. Auch der 50-Tages-Durchschnitt wurde analysiert und ergab einen Schlusskurs von 0,23 CAD, was einer Nähe zum gleitenden Durchschnitt von 4,35 Prozent entspricht. Somit wird die Tsodilo-Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt positiv bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität im Netz eine übliche Aktivität aufweist. Die Rate der Stimmungsänderung war in letzter Zeit kaum spürbar, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Insgesamt wird die Aktie daher als neutral bewertet.

Im Vergleich zur "Metalle und Bergbau"-Branche hat die Tsodilo-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von 10,2 Prozent erzielt. Im selben Zeitraum verzeichneten ähnliche Aktien in dieser Branche einen durchschnittlichen Rückgang von -10,27 Prozent, was bedeutet, dass Tsodilo im Branchenvergleich um +20,47 Prozent besser abschnitt. Auch im "Materialien"-Sektor lag die Aktie deutlich über dem Durchschnittswert, was zu einer guten Bewertung in dieser Kategorie führt.

Die technische Analyse des Relative Strength-Index zeigt, dass die Tsodilo-Aktie aktuell weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer neutralen Einstufung führt. Auch bei einer Betrachtung des RSI über 25 Tage ergibt sich ein neutraler Wert, was zu einer Gesamtbewertung des RSI als neutral führt.