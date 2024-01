Lohnt sich das wirklich, Tongling Nonferrous Metal?

Der Relative Strength Index (RSI) der Tongling Nonferrous Metals zeigt ein überverkauftes Niveau von 17,95, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 36 und wird daher als "Neutral" eingestuft.

Die Dividendenrendite des Unternehmens beträgt derzeit 1,58 %, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 1,93 % liegt. Daher wird die Dividendenrendite als "Neutral" eingestuft.

In den letzten 12 Monaten hat Tongling Nonferrous Metals eine Performance von -5,76 % erzielt, was im Branchenvergleich eine Outperformance von +0,86 % bedeutet. Im Vergleich zum Durchschnitt des "Materialien"-Sektors lag die Rendite ebenfalls um 0,86 % darüber, was zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie führt.

In Bezug auf Sentiment und Buzz im Internet wurde eine mittlere Aktivität gemessen, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung war gering, was zu keiner klaren Einschätzung führt.

Insgesamt erhält Tongling Nonferrous Metals Bewertungen von "Gut" für den RSI, "Neutral" für die Dividendenrendite, den Branchenvergleich Aktienkurs und das Sentiment und Buzz.