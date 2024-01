Lohnt sich das wirklich, Tokai Tokyo Financial Holdingsadr?

Weitere Suchergebnisse zu "Biophytis":

Die Aktie von Tokai Tokyo wurde in einer technischen Analyse bewertet und erhielt dabei eine "Gut"-Bewertung. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 559 JPY, was einem Unterschied von +26,74 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage von 441,07 JPY entspricht. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt von 533,76 JPY liegt der Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+4,73 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Tokai Tokyo-Aktie also eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

In Bezug auf die Dividende bietet die Aktie von Tokai Tokyo eine Dividendenrendite von 4,16 %, was einen Mehrertrag von 1,11 Prozentpunkten gegenüber dem Branchendurchschnitt der Kapitalmärkte darstellt. Dies führt zu einer positiven Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

Die fundamentale Analyse zeigt, dass die Aktie von Tokai Tokyo nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet gilt. Mit einem KGV von 22,42 liegt die Aktie insgesamt 73 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Kapitalmärkte" (82,24). Daher erhält die Aktie aus fundamentaler Sicht eine Bewertung von "Gut".

Das Anleger-Sentiment rund um die Aktie von Tokai Tokyo war in den letzten Wochen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieses neutralen Stimmungsbildes erhält die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers und insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.