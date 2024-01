Lohnt sich das wirklich, Tiong Woon?

Die Diskussionen auf den sozialen Medien über Tiong Woon geben ein klares Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel. Es gab weder positive noch negative Ausschläge. In den vergangenen Tagen wurden überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen. Unsere Redaktion kommt daher zu dem Schluss, dass das Unternehmen als "Neutral" einzustufen ist. Zusammengefasst ist die Aktie von Tiong Woon bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Neutral" angemessen bewertet.

Eine wichtige Komponente für die Einschätzung einer Aktie ist die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet. Dabei wurden sowohl die Diskussionsintensität als auch die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Bei Tiong Woon zeigten sich interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was wiederum zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 0,48 SGD für den Schlusskurs der Tiong Woon-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,47 SGD, was einem Unterschied von -2,08 Prozent entspricht. Daher vergeben wir eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt liegen nahe dem letzten Schlusskurs, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Die einfache Charttechnik ergibt daher insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt erzielte Tiong Woon in den letzten 12 Monaten eine Performance von 0,97 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies"-Branche fielen im Durchschnitt um -7,17 Prozent, was einer Outperformance von +8,14 Prozent für Tiong Woon entspricht. Der "Industrie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -4,8 Prozent im letzten Jahr, wobei Tiong Woon um 5,77 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.