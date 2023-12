Lohnt sich das wirklich, Thunderstruck?

Der kanadische Bergbauunternehmen Thunderstruck hat von Analysten eine negative Dividendenbewertung erhalten. Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt derzeit 0, was eine negative Differenz von -3,67 Prozent zum Branchendurchschnitt widerspiegelt.

In Bezug auf die technische Analyse liegt die 200-Tage-Linie der Thunderstruck-Aktie bei 0,14 CAD. Der Aktienkurs selbst liegt bei 0,05 CAD, was einen Abstand von -64,29 Prozent zum GD200 darstellt. In ähnlicher Weise liegt der GD50 bei 0,06 CAD, was einer Differenz von -16,67 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Werte erhält die Aktie insgesamt eine schlechte Bewertung.

Die Stimmung und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien bezüglich Thunderstruck haben sich in den letzten vier Wochen kaum verändert. Daher wird die Aktie in diesem Bereich als neutral bewertet, während eine leichte Reduktion in der Kommunikationsfrequenz zu einer schlechten Bewertung führt.

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) wird Thunderstruck auf 7- und 25-Tage-Basis als neutral eingestuft. Der RSI7 liegt bei 50 Punkten, während der RSI25 bei 60 liegt, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

Insgesamt erhält die Thunderstruck-Aktie daher in verschiedenen Aspekten eine schlechte oder neutrale Bewertung.

