Lohnt sich das wirklich, Thales?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Thales beträgt das aktuelle KGV 19 und ist somit weder unterbewertet noch überbewertet im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Branche "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung", die im Durchschnitt ein KGV von 0 haben. Aus fundamentalen Gesichtspunkten erhält die Aktie von Thales daher eine "Neutral"-Einschätzung.

Investoren, die aktuell in die Aktie von Thales investieren, können bei einer Dividendenrendite in Höhe von 2,07 % einen Mehrertrag im Vergleich zum Branchendurchschnitt erzielen. Dies bedeutet, dass die Dividenden des Unternehmens höher ausfallen und somit eine "Gut"-Bewertung für die Ausschüttungspolitik des Konzerns gerechtfertigt ist.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Thales in den vergangenen Wochen deutlich eingetrübt. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität für Thales, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vorliegt. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um zu beurteilen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Betrachtet man den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Thales, stellt sich heraus, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird Thales daher mit "Neutral" für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.