Lohnt sich das wirklich, Thales?

Die französische Firma Thales hat eine positive Dividendenpolitik, mit einem aktuellen Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs von +2,07 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt in der Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsbranche. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung von unseren Analysten.

In Bezug auf fundamentale Kriterien liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Thales bei 19,93, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Aus technischer Sicht liegt der aktuelle Kurs von Thales bei 133,95 EUR, was -2,69 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie ebenfalls als "Neutral" eingestuft, da die Distanz zum GD200 sich auf -1,65 Prozent beläuft.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Thales-Aktie liegt bei 69, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch auf 25-Tage-Basis wird die Aktie mit einem Wert von 61,8 als weder überkauft noch -verkauft eingestuft, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Zusammenfassend ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Thales.