Lohnt sich das wirklich, Tesson?

Der Aktienkurs des Unternehmens Tesson hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -10 Prozent erzielt. Im Branchenvergleich der "Elektrische Ausrüstung"-Branche fielen ähnliche Aktien im Durchschnitt um -9,76 Prozent, was eine Underperformance von -0,24 Prozent für Tesson bedeutet. Im "Industrie"-Sektor lag die mittlere Rendite bei -8,06 Prozent, und Tesson verzeichnete eine Rendite, die 1,94 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Diese vergleichbare Rendite im Branchen- und Sektorenvergleich führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Tesson beträgt aktuell 0, was eine negative Differenz von -6,57 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Elektrische Ausrüstung" ergibt. Unsere Analysten bewerten diese Dividendenpolitik daher als "Schlecht".

Die Diskussionen rund um Tesson auf Plattformen der sozialen Medien zeigen, dass es weder positive noch negative Ausschläge gab. Überwiegend wurden in den letzten Tagen neutrale Themen rund um den Wert angesprochen. Unsere Redaktion stuft das Unternehmen daher als "Neutral" ein. Zusammengefasst ist die Aktie von Tesson unserer Auffassung nach bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Neutral" angemessen bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) von Tesson liegt bei 37,04, was bedeutet, dass die Situation als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Daraus resultiert eine Bewertung als "Neutral". Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 48, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt und daher ein "Neutral" zugeordnet wird. Insgesamt vergeben wir daher für diese Kategorie die Einstufung "Neutral".