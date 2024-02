Lohnt sich das wirklich, Tesoro Resources?

Bei Tesoro Gold hat sich in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung der Stimmung und des Buzzes gezeigt. Das Stimmungsbild ändert sich, wenn die Mehrheit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien eine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen aufweist. Da bei Tesoro Gold keine auffälligen Anzeichen festgestellt wurden, wird dieses Kriterium als "Neutral" bewertet. In Bezug auf die Intensität der Diskussion oder die Veränderung der Anzahl der Beiträge konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Zusammenfassend erhält Tesoro Gold in dieser Kategorie daher ein "Schlecht"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Tesoro Gold-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 0,02 AUD lag. Der letzte Schlusskurs von 0,023 AUD weicht daher um +15 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet wird. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so beträgt dieser aktuell 0,03 AUD, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs um -23,33 Prozent darunter liegt. Auf Basis dieser kurzfristigeren Analyse erhält die Aktie somit eine "Schlecht"-Bewertung. Insgesamt wird Tesoro Gold für die einfache Charttechnik daher ein "Neutral"-Rating zugewiesen.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 und 25 Tagen an. Der RSI der Tesoro Gold liegt bei 43,75, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25 liegt bei 52, was ebenfalls als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt erhält Tesoro Gold in dieser Kategorie daher die Einstufung "Neutral".

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen größtenteils positiv gegenüber Tesoro Gold eingestellt waren. Es gab insgesamt vier positive und einen negativen Tag, sowie zwei Tage ohne eindeutige Richtung. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Tesoro Gold daher eine "Gut"-Einschätzung. Insgesamt wird Tesoro Gold von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating vergeben.