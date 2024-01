Lohnt sich das wirklich, Tesco?

Weitere Suchergebnisse zu "Tesco":

Der Relative Strength Index: Ein wichtiger Indikator der technischen Analyse, der Relative Strength Index (RSI), bezieht sich auf die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem bestimmten Zeitraum, zum Beispiel 7 Tagen. Ein Wert zwischen 0 und 30 deutet auf eine "überverkaufte" Situation hin, während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" betrachtet wird, und dazwischen als neutral. Der RSI für Tesco liegt bei 18,75, was als "gut" eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 38,29 und zeigt eine "neutral" Bewertung auf diesem Niveau an. Insgesamt ergibt sich somit eine Einschätzung von "gut".

Analyse der Analysten: In den vergangenen zwölf Monaten erhielt Tesco insgesamt 4 Analystenbewertungen. Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist "gut", bestehend aus 3 "gut", 1 "neutral" und 0 "schlecht" Meinungen. Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenbewertungen für Tesco. Basierend auf einer durchschnittlichen Kursprognose von 295 GBP für das Wertpapier ergibt sich ein Aufwärtspotenzial von 1,55 Prozent, was einer "neutralen" Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Tesco somit eine "gute" Bewertung.

Technische Analyse: Trendfolgende Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, betrachtet werden hier der 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Der 200-Tage-Durchschnitt für die Tesco-Aktie liegt aktuell bei 267,07 GBP, was einer deutlichen Abweichung von +8,77 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs (290,5 GBP) entspricht und somit eine "gute" Bewertung ergibt. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 280,48 GBP, nahe dem letzten Schlusskurs (+3,57 Prozent), was zu einer "neutralen" Bewertung führt. Insgesamt wird Tesco somit auf Basis der trendfolgenden Indikatoren mit einem "guten" Rating versehen.

Anleger: Die Stimmung der Anleger bei Tesco in Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ. In den vergangenen beiden Wochen standen jedoch überwiegend positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer "neutralen" Einschätzung führt. Des Weiteren zeigt sich ein gutes Signal aus den sozialen Medien, was zu einer "guten" Empfehlung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine "neutrale" Einschätzung der Anlegerstimmung.