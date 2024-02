Lohnt sich das wirklich, Terranet AB?

Die Terranet-Aktie wird derzeit technisch betrachtet als "Gut" eingestuft. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 0,12 SEK, während der aktuelle Kurs bei 0,134 SEK liegt, was einer Abweichung von +11,67 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 0,09 SEK zeigt eine positive Abweichung von +48,89 Prozent. Insgesamt wird die Aktie daher als "Gut" bewertet.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen jedoch eine negative Stimmung und Einschätzungen hinsichtlich Terranet. In den letzten Wochen häuften sich die negativen Kommentare und Meinungen, was dazu führt, dass das Unternehmen als "Schlecht" eingestuft wird.

Auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt negative Tendenzen. Die Diskussionsintensität ist zwar normal, aber die Rate der Stimmungsänderung ist negativ, was zu einer Gesamteinstufung als "Schlecht" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Terranet zeigt für den 7- und 25-Tage-Zeitraum neutrale Werte. Sowohl der 7-Tage-RSI (34,57 Punkte) als auch der 25-Tage-RSI (30,31) weisen darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer neutralen Bewertung führt. Somit wird die Terranet-Aktie auch in diesem Punkt als "Neutral" eingestuft.