Lohnt sich das wirklich, Terragen Holdings?

Der Relative Strength Index (RSI) für die Aktie von Terragen zeigt eine neutrale Bewertung von 50, was darauf hinweist, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft ist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, weist ebenfalls auf eine neutrale Situation hin, mit einem Wert von 54. Insgesamt wird die Aktie daher in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.

Bei der Betrachtung des Sentiments und des Buzz im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität im Durchschnitt liegt und die Rate der Stimmungsänderung kaum Veränderungen aufweist. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Neutral".

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv, was sich in den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen widerspiegelt. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Anleger-Stimmung als "Gut".

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Terragen-Aktie bei 0,03 AUD, was eine Einstufung als "Schlecht" ergibt. Der Aktienkurs selbst liegt bei 0,019 AUD, was einem Abstand von -36,67 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) liegt bei 0,02 AUD, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher "Neutral".