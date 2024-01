Lohnt sich das wirklich, Terawulf?

Der Relative Strength Index, oder RSI, ist ein prominenter Indikator, der verwendet wird, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tage als RSI25) berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Wertebereich von 0 bis 100. Für Terawulf liegt der RSI bei 78,47, was als "Schlecht" eingestuft wird. Der RSI25 beläuft sich auf 38,86, was zu einer Einstufung als "Neutral" für die letzten 25 Tage führt. Zusammenfassend ergibt sich daraus ein Gesamtrating von "Schlecht".

Die Diskussionen über Terawulf in den sozialen Medien deuten darauf hin, dass sich die Stimmungen und Einschätzungen rund um den Titel in den letzten Wochen verändert haben. Es gab eine Häufung von negativen Meinungen, jedoch wurden in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen angesprochen. Basierend auf diesen Erkenntnissen stuft unsere Redaktion das Unternehmen als "Neutral" ein.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz war in den letzten Wochen eine Zunahme negativer Kommentare über Terawulf in den sozialen Medien zu beobachten. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigt einen negativen Trend, was zu einer "Schlecht"-Bewertung durch die Redaktion führt. Die Intensität der Beiträge zu Terawulf deutet darauf hin, dass das Unternehmen aktuell viel Aufmerksamkeit der Anleger auf sich zieht, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Terawulf-Aktie der letzten 200 Handelstage bei 1,73 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 2,06 USD liegt, was eine Abweichung von +19,08 Prozent ergibt und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit 1,52 USD über dem letzten Schlusskurs (+35,53 Prozent Abweichung), was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.