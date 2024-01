Lohnt sich das wirklich, Telecom Plus?

Der Aktienkurs von Telecom Plus wird im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Versorgungsunternehmen" um -29,95 Prozent niedriger bewertet. Dies liegt mehr als 49 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Auch im Vergleich zur "Multi-Dienstprogramme"-Branche, die in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von 18,6 Prozent erzielt, liegt Telecom Plus mit 48,55 Prozent deutlich darunter. Daher erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividende weist Telecom Plus derzeit ein Verhältnis von 5 zum Aktienkurs auf, was eine positive Differenz von +0,8 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt der "Multi-Dienstprogramme"-Unternehmen bedeutet. Unsere Analysten bewerten die Dividendenpolitik deshalb als "Neutral".

Bei der technischen Analyse wird der Relative-Stärke-Index (RSI) verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Telecom Plus liegt derzeit bei 16,67 Punkten, was auf eine Überverkaufssituation hinweist und somit ein "Gut"-Rating für den 7-Tage-RSI ergibt. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen weniger starke Schwankungen im Vergleich. Hier erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung, da sie weder überkauft noch überverkauft ist.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, weist die Aktie von Telecom Plus ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 17,22 auf, was 98 Prozent niedriger ist als bei vergleichbaren Unternehmen aus der "Multi-Dienstprogramme"-Branche (898,48). Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer Gesamtbewertung "Gut" aus fundamentaler Sicht.