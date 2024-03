Lohnt sich das wirklich, Technotrans?

In den letzten zwei Wochen wurde Technotrans von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien positiv bewertet. Unsere Redaktion hat diese diversen Kommentare und Wortmeldungen ausgewertet, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Wert befasst haben. Darüber hinaus wurden in den vergangenen Tagen hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen. Aufgrund dieser Analyse sind wir der Meinung, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "Gut" eingestuft werden kann. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Technotrans derzeit bei 20,31 EUR liegt, während der Aktienkurs selbst bei 17,3 EUR liegt. Dies führt zu einer Distanz von -14,82 Prozent zum GD200 und somit zu einer Bewertung von "Schlecht". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt derzeit bei 18,2 EUR, was einen Abstand von -4,95 Prozent bedeutet und somit zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Zusammenfassend ergibt sich daher eine Gesamtbewertung von "Neutral".

Ein wichtiger Indikator der technischen Analyse, der Relative Strength-Index (RSI), ergibt bei Technotrans einen Wert von 43,08, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 48,5 und bestätigt somit die "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung von "Neutral" basierend auf dem RSI.

In Bezug auf die Dividende beträgt das Verhältnis zur Aktie bei Technotrans derzeit 3, was eine positive Differenz von +0,14 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Maschinen" ergibt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Technotrans von unseren Analysten eine "Neutral"-Bewertung.