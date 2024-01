Lohnt sich das wirklich, TalkPool?

Die technische Analyse von Talkpool-Aktien zeigt, dass die Trendfolgeindikatoren auf ein positives Bild hinweisen. Sowohl der 50- als auch der 200-Tage-Durchschnitt weisen darauf hin, dass die Aktie sich in einem Aufwärtstrend befindet. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt bei 0,37 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 0,49 EUR liegt, was einer Abweichung von +32,43 Prozent entspricht. Auf dieser Basis erhält Talkpool eine "Gut"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 0,4 EUR, und auch hier liegt der letzte Schlusskurs mit einer Abweichung von +22,5 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird Talkpool auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt sich, dass in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung in der Kommunikation über Talkpool in den sozialen Medien festgestellt wurde. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Die Häufigkeit der Beiträge zu Talkpool in den sozialen Medien weist auch darauf hin, dass das Unternehmen aktuell weder besonders viel noch besonders wenig im Fokus der Anleger steht, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt bekommt die Aktie daher ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Talkpool-Aktie aktuell mit einem Wert von 27,91 überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt sich ein RSI-Wert von 42, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit eine "Neutral"-Einstufung erhält. Insgesamt ergibt sich daher für den RSI eine "Gut"-Einstufung.

Abschließend wurde auch die Stimmung in den sozialen Medien rund um Talkpool analysiert, wobei festgestellt wurde, dass die Kommentare neutral waren und die Nutzer neutrale Themen aufgegriffen haben. Daher erhält die Aktie in dieser Betrachtung ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung. Insgesamt ergibt sich somit, dass Talkpool hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" eingestuft werden muss.