Lohnt sich das wirklich, Take-Two Interactive Software?

Weitere Suchergebnisse zu "Hennessy Advisors":

Gemäß der langfristigen Meinung von Analysten wird die Take-Two Interactive Software-Aktie eine "Gut" Einschätzung erhalten. Von insgesamt 6 Bewertungen sind 6 Gut, 0 Neutral und 0 Schlecht. Es gab keine Analystenupdates für Take-Two Interactive Software im letzten Monat. Das Kursziel der Analysten für die Aktie liegt bei 168,67 USD, was einer potenziellen Performance von 10,63 Prozent entspricht, da der aktuelle Kurs bei 152,46 USD liegt. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie insgesamt als "Gut" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Take-Two Interactive Software-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 148,63 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 152,46 USD weicht somit um +2,58 Prozent ab, was einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (155,41 USD) weicht mit -1,9 Prozent nur geringfügig vom letzten Schlusskurs ab, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ. In den vergangenen zwei Wochen standen insbesondere negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was dazu führt, dass die Aktie insgesamt als "Schlecht" eingestuft wird. Zudem wurden 2 Schlecht- und 2 Gut-Signale aus den sozialen Medien analysiert, was lediglich zu einer "Neutral" Empfehlung führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Schlecht"-Einschätzung basierend auf der Anleger-Stimmung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Take-Two Interactive Software in den vergangenen Wochen kaum verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt eine verringerte Aktivität der Marktteilnehmer in den letzten vier Wochen, was auf ein gesunkenes Interesse an der Aktie hinweist. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.