Lohnt sich das wirklich, Taiko Bank?

Der Relative Strength Index, oder RSI, der Taiko Bank liegt bei 38,1, was auf eine neutrale Situation hinweist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 60, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt erhalten wir daher für diese Kategorie die Bewertung "Neutral".

In den letzten Wochen gab es bei Taiko Bank keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes. Die Anzahl der Beiträge in sozialen Medien hat sich ebenfalls nicht signifikant geändert. Daher bewerten wir das Sentiment und den Buzz als "Neutral".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, und auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Themen in Bezug auf die Taiko Bank. Daher bewertet die Redaktion das Anleger-Sentiment als "Neutral".

In technischer Hinsicht ist die Taiko Bank mit einem Kurs von 1278 JPY inzwischen -4,96 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie als "Gut" eingestuft, da die Distanz zum GD200 sich auf +5,66 Prozent beläuft. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Gut" eingeschätzt.