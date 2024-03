Lohnt sich das wirklich, Tabikobo?

Die Tabikobo-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen durchschnittlichen Schlusskurs von 302,42 JPY verzeichnet, was einem Abweichung von -25,27 Prozent entspricht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 239,96 JPY unter dem letzten Schlusskurs (-5,82 Prozent), was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Tabikobo-Aktie liegt derzeit bei 57,14, was als "Neutral" eingestuft wird. Selbst bei einer Ausdehnung auf 25 Tage (RSI25) zeigt sich mit einem Wert von 55 ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine klare Veränderung in der Kommunikation über Tabikobo. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung.

Die Anleger-Stimmung bei Tabikobo in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den vergangenen ein bis zwei Tagen standen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.