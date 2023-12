Lohnt sich das wirklich, Sugarmade?

Weitere Suchergebnisse zu "Sugarmade":

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Stimmung in Bezug auf eine Aktie. In letzter Zeit stand die Aktie von Sugarmade im Mittelpunkt der Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei wurden hauptsächlich positive Meinungen veröffentlicht. Allerdings wurden in den letzten Tagen vor allem die negativen Themen rund um Sugarmade diskutiert. Aufgrund dieser gemischten Meinungen ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung bei der Analyse des Anleger-Sentiments.

Die Auswertung der Veränderung der Stimmung sowie der Intensität der Diskussionen ergibt folgendes Bild: Im letzten Monat gab es keine klare Tendenz in der Stimmungslage der Anleger, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. In Bezug auf die Diskussionsintensität wurde das Unternehmen jedoch häufiger als üblich diskutiert und erhielt zunehmende Aufmerksamkeit von den Anlegern. Dies führt zu einem insgesamt positiven Rating.

In Bezug auf die Dividende ist Sugarmade im Vergleich zum Branchendurchschnitt Papier & Forstprodukte mit einer Dividende von 0 % niedriger zu bewerten. Die Differenz von 8273,88 Prozentpunkten zeigt, dass die Ausschüttung im Vergleich zum Branchendurchschnitt sehr niedrig ist und daher als "Schlecht" einzustufen ist.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Sugarmade-Aktie von 0,0061 USD mit -69,5 Prozent Abstand vom GD200 (0,02 USD) ein negatives Signal ist. Auch der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, weist mit einem Kurs von 0,01 USD auf ein negatives Signal hin, da der Abstand -39 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Sugarmade-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.