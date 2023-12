Lohnt sich das wirklich, Stratasys?

Der Relative Strength Index, auch als RSI abgekürzt, bewertet die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Die Spanne reicht von 0 bis 100, und der RSI der Stratasys liegt aktuell bei 34,26. Dies bedeutet, dass die Situation weder als überkauft noch als -verkauft betrachtet wird und daher als "Neutral" eingestuft wird. Eine Ausdehnung des Berechnungszeitraums auf 25 Tage zeigt einen RSI von 35 für die Stratasys, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Situation hindeutet.

Die Stimmung der Anleger gegenüber Aktienkursen lässt sich nicht nur anhand harter Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch anhand weicher Faktoren wie der allgemeinen Stimmung einschätzen. Laut unseren Analysten wurden auf sozialen Plattformen überwiegend positive Kommentare zu Stratasys abgegeben, und auch in den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden hauptsächlich positive Themen rund um Stratasys aufgegriffen. Daher erhält die Aktie in Bezug auf die Stimmung die Einstufung "Gut".

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Stratasys-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) bei 14,43 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 12,74 USD liegt, was einer Abweichung von -11,71 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50), ergibt sich jedoch ein positiveres Bild, da dieser bei 11,32 USD liegt und der letzte Schlusskurs darüber (+12,54 Prozent) liegt. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt wird dem Unternehmen in Bezug auf die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating zugeordnet.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Informationstechnologie") hat die Stratasys-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -16,24 Prozent erzielt, was einer Unterperformance von 17,16 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt entspricht. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Computer & Peripheriegeräte" beträgt -3,46 Prozent, und Stratasys liegt aktuell 12,78 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.