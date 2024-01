Lohnt sich das wirklich, Stillfront Ab Sk-,07?

Die Stimmung und der Buzz: Die Analyse der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass sich die Stimmung der Anleger im letzten Monat zunehmend eingetrübt hat. Daher wird dieser Punkt als "Schlecht" bewertet. In Bezug auf die Intensität der Diskussionen der letzten 30 Tage ergibt sich, dass die Anleger weder bedeutend mehr noch weniger als üblich über das Unternehmen diskutierten. Daher wird dies als "Neutral" eingestuft, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.

Relative Stärke Index (RSI): Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob eine Aktie überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 von Stillfront liegt derzeit bei 60,2 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit neutral bewertet wird. Der RSI25 liegt bei 51,68, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Wertpapier in diesem Bereich also ein "Neutral"-Rating.

Technische Analyse: Der aktuelle Kurs von Stillfront liegt mit 12,17 SEK um +0,25 Prozent über dem gleitenden 50-Tage-Durchschnitt (GD50). Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral". Die Distanz zum GD200 der letzten 200 Tage beträgt -28,12 Prozent, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einstufung führt. Zusammenfassend wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

Anleger: Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt weder positiv noch negativ über Stillfront diskutiert, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher bei der Analyse der Anleger-Stimmung eine Bewertung als "Neutral".

Insgesamt ergibt sich also eine eher negative Bewertung für die Stillfront-Aktie aufgrund der eingetrübten Stimmungslage der Anleger, der neutralen Diskussionsintensität, des neutralen RSI und der gemischten technischen Analyse.