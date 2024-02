Lohnt sich das wirklich, Sony?

Bei Sony handelt es sich um ein Unternehmen, das im Vergleich zum Branchendurchschnitt für Haushalts-Gebrauchsgüter eine niedrige Dividende von 0,54 % ausschüttet, während der Branchendurchschnitt bei 2,89 % liegt. Dies bedeutet, dass die Ausschüttung um 2,35 Prozentpunkte niedriger ist, was zu einer aktuellen Einstufung als "Schlecht" führt.

Von fundamentaler Seite betrachtet, wird die Sony-Aktie als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 20,15, was einem Abstand von 63 Prozent zum Branchen-KGV von 54,85 entspricht. Auf dieser Grundlage ergibt sich eine fundamentale Empfehlung von "Gut".

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Kurs der Sony-Aktie mit 14480 JPY aktuell um +7,74 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Gut" führt. Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 +11,94 Prozent, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung aus charttechnischer Sicht führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Sony-Aktie zeigt auf Basis der letzten 7 Tage keinen überkauften oder überverkauften Zustand an, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Auch auf Basis der letzten 25 Handelstage erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating, da der RSI weniger volatil ist und ebenfalls weder überkauft noch überverkauft ist.

Insgesamt ergibt die Analyse der verschiedenen Kennzahlen und Indikatoren eine Einschätzung der Sony-Aktie als "Neutral" in Bezug auf die technische Analyse und den RSI.