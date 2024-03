Lohnt sich das wirklich, Societe d Exploration Miniere Vior?

Weitere Suchergebnisse zu "Vior":

Die Bewertung von Aktienkursen kann neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung eingeschätzt werden. Basierend auf der Analyse von Kommentaren in sozialen Plattformen haben unsere Analysten festgestellt, dass die Stimmung bezüglich Vior überwiegend positiv ist. Zusätzlich wurden in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen rund um Vior in den sozialen Medien diskutiert. Aufgrund dieser Betrachtung erhält die Aktie die Einstufung "Gut" hinsichtlich der Stimmung.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt der Vergleich des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Vior-Aktie der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs eine Abweichung von 0 Prozent. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Ebenso liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, was zu einer "Neutral"-Bewertung auf kurzfristiger Basis führt. Insgesamt erhält das Unternehmen somit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Vior-Aktie hat einen Wert von 50, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage Basis ergibt eine "Neutral"-Einstufung. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Vior.

In Bezug auf Sentiment und Buzz konnte in den vergangenen vier Wochen eine Aufhellung des Stimmungsbildes bei Vior festgestellt werden, was zu einer Bewertung mit "Gut" führt. In Bezug auf die Kommunikationsfrequenz wurde weder eine Zunahme noch eine Abnahme der Diskussionsbeiträge festgestellt, was zu einer insgesamt "Gut"-Rating auf dieser Stufe führt.