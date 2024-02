Lohnt sich das wirklich, Social Capital Suvretta Holdingsiii?

Die Analystenbewertung für die Prokidney-Aktie in den letzten 12 Monaten zeigt, dass sie einmal als gut und nie als schlecht eingestuft wurde. Langfristig wird der Titel daher von institutioneller Seite als "Gut" bewertet. Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu Prokidney. Die Analysten betrachten den aktuellen Kurs von 1,28 USD und erwarten eine Entwicklung von -100 Prozent, was zu einem mittleren Kursziel von 0 USD führt. Dies wird als "Schlecht" eingestuft. Insgesamt ergibt sich eine Bewertung der institutionellen Analysten als "Gut".

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung im Zusammenhang mit Prokidney wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet. Die Aktie zeigte dabei eine durchschnittliche Aktivität, was auf eine mittlere Diskussionsintensität und eine "Neutral"-Einstufung hinweist. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls stabil, was zu einer weiteren "Neutral"-Einstufung führt. Die Gesamtbewertung in diesem Punkt ergibt somit eine Einstufung von "Neutral".

Die technische Analyse betrachtet auch das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen im Zeitablauf für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index (RSI). Aktuell zeigt der RSI einen Wert von 48,72, was als "Neutral" eingestuft wird. Bei einer Betrachtung über 25 Tage ergibt sich ein Wert von 60, was ebenfalls als "Neutral" gilt. Insgesamt ergibt sich daher eine Einstufung des RSI als "Neutral".

Die Diskussionen rund um Prokidney in den sozialen Medien deuten auf überwiegend positive Meinungen in den letzten Wochen hin. Auch in den vergangenen Tagen wurden hauptsächlich positive Themen angesprochen. Daraus ergibt sich die Einschätzung, dass das Unternehmen von der Anlegerstimmung her angemessen mit "Gut" bewertet wird. Insgesamt wird die Aktie von Prokidney also positiv eingeschätzt.

