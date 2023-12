Lohnt sich das wirklich, Snap-On?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Snap-on liegt bei 12,46, was deutlich unter dem Branchendurchschnitt der Maschinenindustrie von 31 liegt. Dies lässt die Aktie auf den ersten Blick preisgünstig erscheinen und wird daher auf der Basis fundamentaler Kriterien als "Gut" bewertet.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Industrie-Sektor liegt die Rendite von Snap-on mit 17,21 Prozent mehr als 128 Prozent darunter. Die Maschinen-Branche hat in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von 238,22 Prozent erzielt, während Snap-on mit 221,01 Prozent deutlich darunter liegt. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Anleger-Stimmung bei Snap-on in den sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Die Diskussionen der vergangenen Wochen zeigen eine Tendenz zu positiven Themen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt. Die Analyse ergab 4 negative und 0 positive Handelssignale, was zu einer "Schlecht" Empfehlung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis für Snap-on zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der 7-Tage-RSI (39,11 Punkte) als auch der 25-Tage-RSI (37,18 Punkte) führen zu einer "Neutralen" Bewertung.

Insgesamt ist die Aktie von Snap-on auf Grundlage der fundamentalen Kriterien als "Gut" einzustufen, während die relative Performance und die Anleger-Stimmung zu einer eher negativen Einschätzung führen. Die technische Analyse zeigt hingegen eine "Neutrale" Bewertung.