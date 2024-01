Lohnt sich das wirklich, Snap?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" betrachtet, während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt. Alles dazwischen wird als neutral eingestuft. Der RSI der Snap-Aktie liegt derzeit bei 67,41, was einer "neutralen" Einstufung entspricht. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 47,54 und zeigt ebenfalls eine "neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt wird die Gesamtbewertung daher als "neutral" eingeschätzt.

In Bezug auf die technische Analyse sollen trendfolgende Indikatoren anzeigen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Ein solcher Indikator ist der gleitende Durchschnitt, der sowohl den 50- als auch den 200-Tages-Durchschnitt berücksichtigt. Der 200-Tages-Durchschnitt für die Snap-Aktie beträgt derzeit 11,25 USD, was eine Abweichung von +44,09 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 16,21 USD darstellt und somit zu einer "guten" Bewertung führt. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 14,72 USD, was ebenfalls über dem letzten Schlusskurs liegt und zu einem "guten" Rating auf dieser Basis führt. Insgesamt wird Snap daher auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "guten" Rating versehen.

Die Anlegerstimmung in sozialen Medien zeigt sich jedoch negativ, da Snap in den letzten zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern besonders negativ bewertet wurde. Dies spiegelt sich auch in den überwiegend negativen Themen wider, die in den vergangenen Tagen angesprochen wurden. Zusammengefasst lässt die Anlegerstimmung daher eine "schlechte" Einstufung zu.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Dies führt zu einer "neutralen" Bewertung. Die Kommunikationsfrequenz hat jedoch leicht abgenommen, da in den letzten Wochen weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Snap daher auf dieser Ebene ebenfalls eine "schlechte" Bewertung.