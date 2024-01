Lohnt sich das wirklich, Sinopec Oilfield Service?

In den letzten Wochen gab es keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Sinopec Oilfield Service in den sozialen Medien. Die Diskussionen waren weder übermäßig positiv noch negativ, weshalb die Aktie von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung erhält. Es wurde jedoch häufiger über Sinopec Oilfield Service diskutiert als normal, was auf eine steigende Aufmerksamkeit hinweist. Daher bekommt die Aktie insgesamt ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Sinopec Oilfield Service mit 0 Prozent 8,73 Prozent unter dem Branchendurchschnitt der Branche "Energie Ausrüstung und Dienstleistungen". Daher wird die Aktie von der Redaktion als eher unrentables Investment eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) der Sinopec Oilfield Service liegt bei 25, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet und somit zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 56, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt und somit eine "Neutral"-Einstufung erhält. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung "Gut" vergeben.

Bei der technischen Analyse wird der längerfristige 200-Tages-Durchschnitt betrachtet, der für die Sinopec Oilfield Service-Aktie aktuell bei 0,62 HKD liegt. Der letzte Schlusskurs von 0,495 HKD liegt deutlich darunter, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 0,52 HKD, was zu einem ähnlichen Schlusskurs von -4,81 Prozent führt und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Sinopec Oilfield Service auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.