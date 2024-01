Lohnt sich das wirklich, Shenzhen Invt Electric?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Shenzhen Invt Electric beträgt das aktuelle KGV 16. Im Durchschnitt haben vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Elektrische Ausrüstung" ein KGV von 0. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist Shenzhen Invt Electric damit weder unterbewertet noch überbewertet und erhält daher eine "Neutral"-Einschätzung.

Ein prominentes Signal der technischen Analyse ist der Relative Strength-Index (RSI), der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen aufeinander bezieht. Der RSI der Shenzhen Invt Electric führt bei einem Niveau von 20 zur Einstufung "Gut". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 52,42 ein Indikator für eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Damit ergibt sich eine Gesamteinschätzung von "Gut".

In den vergangenen zwei Wochen wurde Shenzhen Invt Electric von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Im Gegensatz dazu wurden in den vergangenen Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammengefasst ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Die Aktie von Shenzhen Invt Electric wurde auf das Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet hin untersucht. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte dabei eine mittlere Aktivität, woraus sich unserer Meinung nach eine "Neutral"-Bewertung ergibt. Die Rate der Stimmungsänderung für Shenzhen Invt Electric weist unserer Messung nach eine negative Veränderung auf. Insofern geben wir der Aktie bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".