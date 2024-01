Lohnt sich das wirklich, Shenguan?

Der Aktienkurs von Shenguan verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von 9,86 Prozent, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Nahrungsmittel"-Branche eine Outperformance von +22,17 Prozent darstellt. Im Gegensatz dazu lag die durchschnittliche Performance ähnlicher Aktien in diesem Bereich bei -12,31 Prozent. Auch im "Verbrauchsgüter"-Sektor schnitt Shenguan überdurchschnittlich ab, mit einer Rendite von 23,68 Prozent über dem Branchendurchschnitt von -13,82 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance wird dem Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie erteilt.

Ein weiterer wichtiger Indikator ist der Relative Strength-Index (RSI), der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen innerhalb eines Zeitraums von 7 Tagen berücksichtigt. Der RSI von Shenguan liegt aktuell bei 41,67, was eine neutrale Bewertung signalisiert. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, zeigt ebenfalls eine neutrale Einschätzung mit einem Wert von 52,38. Insgesamt wird die Gesamteinschätzung daher als "Neutral" eingestuft.

In fundamentalen Analysen wird Shenguan im Vergleich zum Branchendurchschnitt (Nahrungsmittel) als überbewertet betrachtet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt bei 73,31, was einem Abstand von 5 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 70,09 entspricht. Auf dieser Grundlage wird eine "Schlecht"-Empfehlung ausgesprochen.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass es in den letzten Monaten keine signifikante Veränderung in der Stimmung der Anleger gab. Auch die Diskussionsintensität über das Unternehmen blieb unverändert. Aufgrund dieser Faktoren wird die Shenguan-Aktie insgesamt als "Neutral" eingestuft.