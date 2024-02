Lohnt sich das wirklich, Shanxi Changcheng Microlight Equipment?

Die Shanxi Changcheng Microlight Equipment-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses von 0,14 HKD verzeichnet, während der letzte Schlusskurs bei 0,058 HKD lag, was einem Unterschied von -58,57 Prozent entspricht. Ebenso liegt der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage bei 0,07 HKD, während der letzte Schlusskurs bei -17,14 Prozent darunter liegt. Daher wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.

Die Anleger-Stimmung bezüglich der Shanxi Changcheng Microlight Equipment-Aktie wurde in den letzten zwei Wochen als neutral bewertet, basierend auf einer Auswertung von Kommentaren und Wortmeldungen in sozialen Medien. Die überwiegend neutralen Themen, die diskutiert wurden, führten zu einer Gesamtbewertung von "Neutral".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie ergab die Untersuchung eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führte. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt indes kaum Änderungen, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

Im Branchenvergleich erzielte die Shanxi Changcheng Microlight Equipment-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von -71,55 Prozent, was einer Underperformance von -50,83 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche entspricht. Auch im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor lag die Aktie 50,18 Prozent unter dem Durchschnittswert. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.