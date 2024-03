Lohnt sich das wirklich, Shanghai Fello Acoustics?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator in der technischen Analyse von Aktienkursen. Er betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen bestimmten Zeitraum und zeichnet dies im RSI auf. Für die Shanghai Feilo Acoustics wird aktuell ein RSI-Wert von 58,49 ausgewiesen, was als neutral eingestuft wird. Eine Ausdehnung des Zeitraums auf 25 Tage ergibt einen RSI25-Wert von 49, was ebenfalls auf eine neutrale Position hinweist. Insgesamt ergibt sich demnach eine neutrale Einstufung basierend auf dem RSI.

Der Vergleich des Aktienkurses mit anderen Unternehmen derselben Branche zeigt, dass die Shanghai Feilo Acoustics im vergangenen Jahr eine Rendite von -22,57 Prozent erzielt hat. Im Vergleich zum Branchendurchschnitt von -22,53 Prozent liegt die Aktie damit leicht darunter. Die mittlere jährliche Rendite in der Branche "Haushaltsprodukte" beträgt -22,11 Prozent, und die Shanghai Feilo Acoustics liegt aktuell 0,46 Prozent darunter. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt als neutral bewertet.

Das Anleger-Sentiment spielt ebenfalls eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden überwiegend positive Meinungen zur Aktie von Shanghai Feilo Acoustics veröffentlicht. Allerdings war in den vergangenen Tagen keine starke Diskussion über die Aktie zu verzeichnen, weshalb insgesamt eine gute Bewertung des Anleger-Sentiments vorliegt.

In den letzten Wochen gab es keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes um die Aktie von Shanghai Feilo Acoustics. Aus diesem Grund wird das Sentiment und der Buzz neutral bewertet. Auch die Stärke der Diskussion in den sozialen Medien zeigt keine signifikanten Unterschiede, weshalb auch hier eine neutrale Bewertung vorliegt. Insgesamt erhält die Shanghai Feilo Acoustics für diese Stufe daher eine schlechte Bewertung.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale bis leicht negative Einschätzung für die Shanghai Feilo Acoustics basierend auf dem RSI, dem Branchenvergleich und dem Anleger-Sentiment.