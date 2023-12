Lohnt sich das wirklich, Shandong Tyan Home?

Die technische Analyse der Jinan High-tech Development zeigt ein positives Signal, da der aktuelle Kurs mit 3,57 CNH einen Abstand von +8,51 Prozent vom GD200 (3,29 CNH) aufweist. Auch der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, signalisiert mit einem Kurs von 3,33 CNH ein "Gut"-Signal, da der Abstand +7,21 Prozent beträgt. Somit wird der Kurs der Jinan High-tech Development-Aktie als positiv bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In den vergangenen zwei Wochen wurde Jinan High-tech Development von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung als "Gut". Das Sentiment und Buzz im Netz zeigt eine erhöhte Diskussionsintensität, was zu einer insgesamt "Gut"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung bei Jinan High-tech Development ist kaum verändert, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis für Jinan High-tech Development zeigt, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Damit erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den RSI. Insgesamt erhält das Jinan High-tech Development-Wertpapier damit ein "Neutral"-Rating.