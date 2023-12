Lohnt sich das wirklich, Selective Insurance?

Der Aktienkurs von Selective Insurance hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 14,19 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Versicherung"-Branche im Durchschnitt um 26,5 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -12,31 Prozent für Selective Insurance bedeutet. Im "Finanzen"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 5,42 Prozent, wobei Selective Insurance 8,77 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund der Überperformance im Sektorvergleich und der Unterperformance im Branchenvergleich erhält Selective Insurance in dieser Kategorie ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf das Stimmungsbild rund um die Aktien haben wir die Anzahl und die Veränderung der Stimmung für Selective Insurance untersucht. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte dabei eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Selective Insurance weist unserer Messung nach kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Aktie von Selective Insurance bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

In der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs der Selective Insurance von 100,14 USD als "Neutral" bewertet, da er +0,25 Prozent Entfernung vom GD200 (99,89 USD) aufweist. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, liegt bei 102,99 USD, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Signal führt, da der Abstand -2,77 Prozent beträgt. Somit wird der Kurs der Selective Insurance-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Selective Insurance wird der RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis herangezogen. Der RSI7 liegt aktuell bei 69,75 Punkten, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der 25-Tage-RSI liegt bei 52,31, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält das Selective Insurance-Wertpapier damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

