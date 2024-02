Lohnt sich das wirklich, SecuAvail?

In den letzten vier Wochen konnten bei Secuavail keine signifikanten Veränderungen in der Stimmung oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien festgestellt werden. Daher wird die Aktie mit "Neutral" bewertet. Auch in den vergangenen zwei Wochen wurde Secuavail von den privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet, basierend auf der Auswertung von Kommentaren und Beiträgen. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher ebenfalls die Einstufung als "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) für Secuavail liegt bei 70,97, was auf eine überkaufte Situation hinweist, weshalb eine Bewertung als "Schlecht" erfolgt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 47, was als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt erhält diese Kategorie daher eine Einstufung als "Schlecht".

Bei der technischen Analyse wird der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage betrachtet, der für die Secuavail-Aktie aktuell bei 286,26 JPY liegt. Der letzte Schlusskurs von 303 JPY liegt damit deutlich darüber, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt beträgt aktuell 306,22 JPY, wodurch sich eine "Neutral"-Bewertung ergibt. In Summe wird Secuavail auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.